Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Melis Özçiğdem, Burak Cansız, Mehmet Şengül
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 90+4 Ercan Yazıcı), Onur Ulaş, Landel (Dk. 64 Furkan Demir), Hakan Bilgiç, Balde, Bülent Cevahir (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Melih Okutan (Dk. 90+4 Arda Köksal), Posmac
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 90 Bergdich), Shala, Eren Tozlu (Dk. 84 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Olanare, Alican Özfesli (Dk. 64 Hasek), Orhan Ovacıklı, Estrela
Goller: Dk. 21 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 45+3 Melih Okutan, Dk. 78 Bregu (Penaltıdan), Dk. 89 Eray Ataseven (Dyorex Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Olanare, Dk. 76 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK), Dk. 73 Melih Okutan (Dyorex Boluspor)
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.