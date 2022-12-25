Dirseğimizi vurduğumuzda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Ceren Kapucu, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Hande Korkut, Buket Yılmaz, Selin Navruz)



Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık (Milanova, Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir)



Setler: 25-15, 17-25, 22-25, 18-25

Süre: 103 dakika (25, 23, 29, 26)







BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.