Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Ceren Kapucu, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Hande Korkut, Buket Yılmaz, Selin Navruz)
Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık (Milanova, Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir)
Setler: 25-15, 17-25, 22-25, 18-25
Süre: 103 dakika (25, 23, 29, 26)
BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.