Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Ceren Kapucu, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Hande Korkut, Buket Yılmaz, Selin Navruz)

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık (Milanova, Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir)

Setler: 25-15, 17-25, 22-25, 18-25

Süre: 103 dakika (25, 23, 29, 26)


BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK maçının ardından
YEREL HABERLER Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK maçının ardından
Boluspor - Erzurumspor FK: 3-1
YEREL HABERLER Boluspor - Erzurumspor FK: 3-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı
YEREL HABERLER Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı
Bolu'da bir araya gelen öğrenciler yabancı dilleri karşılıklı etkileşimle öğreniyor
YEREL HABERLER Bolu'da bir araya gelen öğrenciler yabancı dilleri ...
(Görüntülü) &#039;YASAK&#039; NOKTADAN DÖNÜŞ YAPAN TIR&#039;A ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'YASAK' NOKTADAN DÖNÜŞ YAPAN ...
'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER 'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin ...
Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin ...
Bolu'da off-road pilotu Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Bolu'da off-road pilotu Öztürk, AA'nın "Yılın ...
2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da başladı
YEREL HABERLER 2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da başladı
Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını ...
Bolu'da bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bolu'da bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü ...
"Özel yetenekli" öğrenciler oyuncaklarını ahşaptan kendileri tasarlıyor
YEREL HABERLER "Özel yetenekli" öğrenciler oyuncaklarını ahşaptan ...
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 ...
Bolu'da ev ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bolu'da ev ve samanlık yangında kullanılamaz hale ...
Mengen'de şiir dinletisi düzenlendi
YEREL HABERLER Mengen'de şiir dinletisi düzenlendi
(Görüntülü) KUYUMCU DÜKKANINDA NEFES KESEN SOYGUN TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KUYUMCU DÜKKANINDA NEFES KESEN SOYGUN ...
Kuyumcu dükkanında nefes kesen soygun tatbikatı
YEREL HABERLER Kuyumcu dükkanında nefes kesen soygun tatbikatı
Bolu'da kuyumcu soygunu tatbikatı filmleri aratmadı
YEREL HABERLER Bolu'da kuyumcu soygunu tatbikatı filmleri aratmadı
Bolu'da eşini öldürerek dere kenarına atmakla suçlanan kadının yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Bolu'da eşini öldürerek dere kenarına atmakla ...
(Görüntülü) EŞİNİ ÖLDÜREN KADIN, HAKİME YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ ÖLDÜREN KADIN, HAKİME YAŞADIĞI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.