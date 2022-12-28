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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den "terörle mücadele" mesajı:

AA

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den "terörle mücadele" mesajı:

BOLU (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, topyekun mücadeleyle terörü ülke gündeminden çıkarmaya kararlı olduklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Çetin, Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler derneklerini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çetin, şehit yakınları ile kahraman gazilerin mukaddes bir emanet olduğunu söyledi.

Bu vatan, millet, devlet ve şanlı al bayrak için canını, kanını seve seve feda eden şehitler ile gazilere şükran ve minnet duyduklarını vurgulayan Çetin, "Biz de hayatımızı şehitlerimizin izinde, gazilerimizin yolunda feda etmeye hazırız. Canımız, kanımız ay yıldızlı bayrağa, bu ülkeye, bu millete feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize vermiş olduğu emir ve direktifle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine amadeyiz. Her türlü ihtiyacınızı çözmekle görevliyiz." diye konuştu.

Çetin, şehit yakınları ve gaziler için yapılacak her şeyin az olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ülkede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da aziz, kahraman şehitlerimizin yolunda biz de bayrağa sarılmaya hazırız. Canımız, kanımız bu bayrağa armağan olsun. Kahraman gazilerimizin yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar biz, kahraman polisimiz, jandarmamız, askerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, kahraman korucularımızla birlikte yüce milletimizin desteği ve dualarıyla Allah'ın izniyle terörü ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaya ant içtik, karar verdik. Mücadeledeki azim ve kararlılığımızı görüyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda bu görevi tamamlayacağız."

- "Şehit yakınları ve gazilerimizin her şekilde yanında olmaya çalışıyoruz"

Bolu Valisi Erkan Kılıç da Türk milletinin, şehit aileleri ve gazilere borcunu ödemesinin mümkün olmadığını dile getirerek, "Ama yapacağımız ufak bir şey bile olsa yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şekilde onların yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kılıç, terörle mücadeleye değinerek, "Siz de terörle mücadele anlamında olağanüstü bir gayret içindesiniz. Bunu görüyoruz. Sürekli takip içindesiniz. Sayıları da zaten sıfıra doğru yaklaştı. Bunun için de Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadelenin, gayretin herkes farkında. Çok güzel bir mücadele var. İnşallah ülkemiz 2023'e çok daha güvenli, huzurlu bir ülke olarak girecektir. Bunda sizlerin emeği çok fazla." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Orgeneral Çetin'e ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ve daire müdürleri eşlik etti.

Çetin, daha sonra Valiliği ziyaret ederek Vali Kılıç ile görüştü.


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