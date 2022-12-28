Bolu'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi devam ediyor

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BOLU (AA) - Bolu'da bulunan okullarda açılan kütüphanelerde, öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okullarda bulunan mevcut kütüphanelerin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlendiği kaydedildi.

Fiziki koşullar sağlanarak öğrenmeyi-kavramayı hedefleyen kütüphanelerin çeşitli eğitici materyallerle zenginleştirildiği aktarılan açıklamada, okullarda yeni kütüphane açma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin kütüphanelerde hem kitap okuyarak yeni bilgiler edindiği hem de gerçekleştirilen eğitici aktivitelerle eğlendiği anlatılan açıklamada, okuyan, araştıran, sorgulayan ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmeleri konusunda önemli bir yere sahip olan kütüphanelerin öğrencilerle buluşturulmaya devam edildiği ifade edildi.



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