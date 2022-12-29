Bolu Dağı ve Sakarya'da sis görüş mesafesini düşürdü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU/SAKARYA (AA) - Bolu Dağı ve Sakarya'da sis etkili oldu.



D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Sakarya'nın kent merkezi, Serdivan, Arifiye ve Sapanca'nın bazı kesimlerinde de sis görüş mesafesini azalttı.

Sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.