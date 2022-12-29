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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelleri karateyle aşan down sendromlu sporcu milli takımı hedefliyor

AA

Engelleri karateyle aşan down sendromlu sporcu milli takımı hedefliyor

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ELİF SARIHAN - Bolu'da yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Berkay Sarıaslan, milli takımda yer alarak ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Yüzmeyle ilgilenen Berkay Sarıaslan, babasının yönlendirmesiyle 2,5 yıl önce karate de yapmaya başladı.

Kısa sürede bu branşta ilerleme gösteren Berkay, azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor.

İlki Kocaeli'de 24-25 Aralık'ta düzenlenen Para-Karate Türkiye Şampiyonası'na katılan Berkay, kata dalında bronz madalyanın sahibi oldu.

Berkay Sarıaslan, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü İbrahim Damar ve Fight Club 14 Spor Kulübü Karate Antrenörü Faruk Karaman gözetiminde yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Karate Federasyonu lisansı sahibi Berkay'ın en büyük hedefi, milli sporcu olmak.


- "Berkay çok uyumlu bir sporcu"


Antrenör İbrahim Damar, AA muhabirine, Berkay Sarıaslan ile 2,5 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Berkay'ın Para-Karate Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiğini dile getiren Damar, "Bu kategoride milli takım da kurulacak ve Avrupa Şampiyonası için seçmeler yapılacak." diye konuştu.

Damar, Berkay'ın uyumlu ve birçok kişiye de örnek bir sporcu olduğunu anlatarak, "Berkay'ı ailesi getirdi bize. Engelli gruplarında çok fazla talep olmuyor. Ailesi çok bilinçli bir aile. Yüzmeyle birlikte bir de Uzak Doğu sporu yapılsın istendi. Biz de karate branşını yaymak istediğimizden aileyi geri çevirmedik. Kata dalında kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Şu anda işitme engelli bir sporcumuz var, zihinsel engelli olarak da Berkay var. Bizim için de farklı bir tecrübe oldu. Biz de Berkay ile kendimizi geliştirdik. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor, kendisini sınava soktuk ve sarı kemeri oldu. Düzenli olarak sınavlara girmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.


- "Engellilerin evden çıkması için spor çok büyük bir fırsat"


Aile desteğinin önemine işaret eden Damar, şunları kaydetti:

"Engelli çocuklarımızın kendilerini eve kapatmamaları gerekiyor. Spor da bunun için önemli bir yöntem. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bu yöndeki faaliyetleri iyi düzeyde. Engellilerin evden çıkması için spor çok büyük bir fırsat. Birçok branş var. Yeter ki gelip sorsunlar, danışsınlar. Bu şekilde engellileri hem hayata kazandırmış hem de büyük başarılara sevk etmiş oluruz."

Damar, Berkay'ın 2023'te kurulacak milli takım için güçlü bir aday olduğunu aktararak, "Berkay, Bolu'da ilk down sendromlu karateci olarak müsabakalara katıldı. Bu şekilde Avrupa ve dünya şampiyonasına katılacak. Paralimpik adına da ilimizden büyük başarılar çıkacaktır. Bundan sonra amacımız; diğer engelli kategorilerinde de sayıyı artırmak. Şu anda milli takım kadrosu belirleniyor. Bizim de isteğimiz oradan olumlu bir haber gelmesi. Bu şekilde Bolu'nun ve Türkiye'nin adını duyurmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Engelli bireyler dahil 6 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın sporcu adaylarını kabul ettiklerini anlatan Damar, haftanın 6 günü çalışmalarını sürdürdüklerini, bu sporu yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.


- "Spor sayesinde Berkay'ın konuşması, kendine güveni ilerledi"


Berkay Sarıaslan da karate yapmayı ve yüzmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Milli takıma girmek istiyorum. Onun için çok çalışıyorum." dedi.

Baba Nedim Sarıaslan ise oğlunun karate sporunu severek yaptığını belirterek, "İki çocuğum var. Berkay ile spor dalları arasında koşuşturuyoruz. Hocalarımız sayesinde inşallah devamını getireceğiz. Hem yüzmeye hem karateye devam edeceğiz. Bu sayede hem Berkay hem de biz sosyalleştik. Konuşması olsun, kendine öz güveni olsun ilerledi. Hedefimiz milli takım. Yüzmede belirli bir noktaya geldik ama karatede hedefimiz milli takıma girmek." açıklamasında bulundu.

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