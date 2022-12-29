Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaparak tatil keyfi yaşadılar

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı misafirler, tatillerinin keyfini, kayak ve snowboard yaparak çıkardı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya, sezonun açılmasıyla yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kayak merkezindeki pistlerde yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Konaklamalı ve günübirlik tatil için Kartalkaya'ya gelen misafirler, kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Merkezde bulunan oteller, yılbaşı hazırlıklarını da tamamladı. Yeni yıla kayak merkezinde girecek tatilciler, otellerdeki etkinliklerin yanı sıra gece kayağı yaparak eğlenme imkanı bulacak.

Otellerde yılbaşı rezervasyonları sürerken, doluluk oranı yüzde 88'e ulaştı.

- "Tatilciler doyasıya kayak yapabiliyor"

Doruk Kaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, sezona çok güzel başladıklarını söyledi.

Tatilcilerin yapay karlama doyasıya kayak yapabildiğini anlatan Avcı, "Türkiye'de kar yağışı eskisi gibi olmuyor. Küresel ısınmanın olduğu bir gerçek. Bunu dikkate alarak yaklaşık 7-8 yıl önce karlama sistemimizi kurduk. Bunun da şu an meyvelerini alıyoruz. Biz de bu durumdan genel olarak memnunuz ama Türkiye'de kar yağışının olmaması herkes gibi bizleri de üzmekte." diye konuştu.

Avcı, Türkiye'nin en iyi kar kalitesine sahip kayak merkezinin Kartalkaya olduğunu vurgulayarak, kayakseverlerin bunu çok iyi bildiğini, o nedenle tercihlerini buradan yana kullandıklarını kaydetti.

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