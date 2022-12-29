Bolu Belediyesi İtfaiyesi 2022'de 1313 olaya müdahale etti

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BOLU (AA) - Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin bu yıl yangın, trafik kazası ve su altı arama-kurtarma gibi 1313 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bölgenin en donanımlı itfaiye teşkilatı olan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün yoğun bir yılı daha geride bıraktığı belirtildi.

İhbar gelir gelmez 15 saniye gibi kısa süre içinde olaya çıkış yapan ekiplerin, bu yıl içinde 1313 olaya müdahale ettiği kaydedildi.



Ekiplerin 36 konut, 19 iş yeri, 109 araç, bir fabrika ve 3 orman yangınına müdahale ettiği, 26'sı sıkışmalı olmak üzere toplamda 98 trafik kazasında görev aldığı paylaşıldı.



Bir su altı arama kurtarma ile 412 hayvan kurtarma operasyonuna katılan ekiplerin, 196 mahsur kalma ve 43 intihar vakasına müdahale ettiği belirtildi.



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