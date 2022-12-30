Bolu Valisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Emekli maaşı ne kadar olacak?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kılıç, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Vali Kılıç, haber kategorisinde "Emran Yorulmaz'ın çektiği "TOGG'un İlk Yolculuğu", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen Aydınlatırsın Geceyi" başlıklı karelerini seçti.

Anadolu Ajansının çalışmalarını takip ettiğini kaydeden Kılıç, "Habercilik anlamında Anadolu Ajansının çok önemli habercilik faaliyetleri, çalışmaları oldu. Onların fotoğraflarını görmekten büyük memnuniyet duyduk." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.