Bolu'da öğrencilerin diş sağlığı "Mutlu Dişler" projesine emanet

İşte 2023'e ilk ve en son girecek ülkeler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da öğrencilerin ağız ve diş sağlığının kontrol edilerek çürüklere ya da hastalıklara erken müdahale etmek amacıyla hazırlanan "Mutlu Dişler" projesi hayata geçirildi.

Projeyle, öğrencilerin diş taramasını yapmak, diş kontrolünü gerçekleştirmek, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, diş hekimi korkusu oluşmadan tedavi yapmak ve diş sağlığına ilişkin veri bankası elde etmek amaçlanıyor.



Valilikte düzenlenen protokol imza törenine, Vali Erkan Kılıç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keleş, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı.

Vali Kılıç, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanında hazırlanan projelerle bu alanda sorunlara erken müdahale edileceğini söyledi.

Projeyle Bolu Merkez ve Gerede'de 3 bin 123 öğrenciye, diğer 7 ilçede de toplam 2 bin 302 öğrenciye diş taraması yapılacağını aktaran Kılıç, çocuklarda ve ailelerde diş sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Demirkol da diş sağlığı takibinin erken yaşlardan itibaren yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Sarıcı ise projeyle diş sağlığıyla ilgili farkındalık oluşacağını dile getirdi.

Protokolün imzalanmasının ardından fotoğraf çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.