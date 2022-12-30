Bolu'da öğrencilerin diş sağlığı "Mutlu Dişler" projesine emanet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da öğrencilerin diş sağlığı "Mutlu Dişler" projesine emanet

AA

Bolu'da öğrencilerin diş sağlığı "Mutlu Dişler" projesine emanet

BOLU (AA) - Bolu'da öğrencilerin ağız ve diş sağlığının kontrol edilerek çürüklere ya da hastalıklara erken müdahale etmek amacıyla hazırlanan "Mutlu Dişler" projesi hayata geçirildi.

Projeyle, öğrencilerin diş taramasını yapmak, diş kontrolünü gerçekleştirmek, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, diş hekimi korkusu oluşmadan tedavi yapmak ve diş sağlığına ilişkin veri bankası elde etmek amaçlanıyor.

Valilikte düzenlenen protokol imza törenine, Vali Erkan Kılıç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keleş, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı.

Vali Kılıç, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanında hazırlanan projelerle bu alanda sorunlara erken müdahale edileceğini söyledi.

Projeyle Bolu Merkez ve Gerede'de 3 bin 123 öğrenciye, diğer 7 ilçede de toplam 2 bin 302 öğrenciye diş taraması yapılacağını aktaran Kılıç, çocuklarda ve ailelerde diş sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Demirkol da diş sağlığı takibinin erken yaşlardan itibaren yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarıcı ise projeyle diş sağlığıyla ilgili farkındalık oluşacağını dile getirdi.

Protokolün imzalanmasının ardından fotoğraf çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anneler ve çocukları aynı çatı altında eğitim görüyor
YEREL HABERLER Anneler ve çocukları aynı çatı altında eğitim görüyor
Boluspor Kulübü Başkanı Abak, ilk yarıyı değerlendirdi:
YEREL HABERLER Boluspor Kulübü Başkanı Abak, ilk yarıyı ...
Bolu Valisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Bolu Valisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Bolu Belediyesi İtfaiyesi 2022'de 1313 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi İtfaiyesi 2022'de 1313 olaya müdahale ...
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması yapılacak
Bolu'da DEAŞ üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu'da DEAŞ üyesi tutuklandı
Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaparak tatil keyfi yaşadılar
YEREL HABERLER Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaparak tatil keyfi ...
(Görüntülü) BOLU DAĞI&#039;NDA SİS ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU DAĞI'NDA SİS ETKİLİ OLDU
Engelleri karateyle aşan down sendromlu sporcu milli takımı hedefliyor
YEREL HABERLER Engelleri karateyle aşan down sendromlu sporcu milli ...
Bolu Dağı ve Sakarya'da sis görüş mesafesini düşürdü
YEREL HABERLER Bolu Dağı ve Sakarya'da sis görüş mesafesini düşürdü
(Görüntülü) KARTALKAYA&#039;DA 1 METRE KARDA KAYAK KEYFİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARTALKAYA'DA 1 METRE KARDA KAYAK ...
Bolu'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi devam ...
Kartalkaya'da kar kalınlığı, 1 metreyi geçti
YEREL HABERLER Kartalkaya'da kar kalınlığı, 1 metreyi geçti
(Görüntülü) ORGENERAL ÇETİN: TERÖRÜ ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKARMAYA ANT İÇTİK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ORGENERAL ÇETİN: TERÖRÜ ÜLKEMİZİN ...
Jandarma Genel Komutanı Çetin: Terörü ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaya ant içtik
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Çetin: Terörü ülkemizin ...
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den "terörle mücadele" mesajı:
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den "terörle ...
(Görüntülü) BOLU&#039;DA FETÖ VE DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU'DA FETÖ VE DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ...
Bolu'da FETÖ ve DEAŞ şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Bolu'da FETÖ ve DEAŞ şüphelileri adliyede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.