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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli şantiye şefi Parkinson hastalığına rağmen resim tutkusundan vazgeçmedi

AA

Emekli şantiye şefi Parkinson hastalığına rağmen resim tutkusundan vazgeçmedi

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'da yaşayan emekli şantiye şefi 69 yaşındaki Mehmet Ömer Yağlıoğlu, 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığına rağmen çocukluk tutkusu resimle hayata tutunuyor.

İlkokul yıllarında resme merak salan Yağlıoğlu, bu tutkusunu ilerleyen yıllarda da sürdürdü. Eğitimini tamamladıktan sonra İl Özel İdaresinde uzun yıllar şantiye şefi olarak görev yapan Yağlıoğlu, yaklaşık 25 yıl önce emekli oldu.

Vatani görevini yaparken silah arkadaşlarının, iş yaşamında da çalışma arkadaşlarının portrelerini çizen Yağlıoğlu, emekli olduktan sonra da bu uğraşından vazgeçmedi.

Resim tutkusuna, yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı Parkinson nedeniyle kısa süre ara veren Yağlıoğlu, Valilik desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yaşlı Sağlığı Merkezi'nde kalemi yeniden eline aldı.

Yağlıoğlu, 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti ile çeşitli aktivitelere katılma imkanı sunulan merkezde kendisine ayrılan odada, arkadaşlarının portrelerini ve çeşitli hayvanların resimlerini çizerek hem keyifli vakit geçiriyor hem de moral buluyor.

Evli ve iki çocuk babası Yağlıoğlu, eşiyle yürüyerek geldiği evinin yakınındaki merkezde zaman zaman spor aktivitelerine de katılıyor.

Yağlıoğlu'nun çizdiği resimlerden bir kısmı, Bolu Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergilerde izlenime sunuldu.

- "Resimlerimin sayısını bilmiyorum"

Mehmet Ömer Yağlıoğlu, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için tutku olduğunu belirterek, "Şu anda sadece kara kalem yapıyorum. Portre üzerine çalışıyorum. Sipariş olursa yapıyorum." dedi.

Yağlıoğlu, merkezde, spor, müzik, resim, müzik ve el işi gibi aktivitelerin düzenlendiğini belirterek, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Merkezde boş zamanlarını değerlendirdiklerini ifade eden Yağlıoğlu, "Burada sabah spor yapıyoruz, öğleden sonra kadınlar örgüye geliyor. Ben de resim yapıyorum. Burada her şey iyi gidiyor." diye konuştu.

Yağlıoğlu, önceden yağlıboya resimler de yaptığını, hastalığı nedeniyle bunu sürdüremediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yağlı boyanın tiner kokusu hastalığa ters etki yaptı. Bu nedenle yağlı boyaya ara verdim. Talep gelirse ya da kendimi iyi hissedersem devam ederim. Geçen hafta hayvan resimlerine başladım. Atlar, kediler gibi resimler yapıyorum. Resimlerimin sayısını bilmiyorum ama 2 sergi yaptım; birinde 60, diğerinde 70 resim vardı."

Önceleri yaptığı bazı resimleri sattığını belirten Yağlıoğlu, "Şu anda para almıyorum. En fazla 'Bana kağıt getirin resminizi yapayım.' diyorum buradaki arkadaşlara. Üşenmezler kendileri poz verirlerse o şekilde de resim yaparım." ifadesini kullandı.

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