Yeni yıl Kartalkaya'da coşkuyla karşılandı

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BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl havai fişekler eşliğinde karşılandı.

Yeni yıla Kartalkaya'da girmek isteyen ve gün boyunca pistlerde kayak ve snowboard yapan tatilciler, kaldıkları otellerin eğlence programı eşliğinde yeni yıla girmeyi bekledi.

Geri sayımla birlikte oteller tarafından havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı tatilciler 2023 yılına Kartalkaya Kayak Merkezinde coşkuyla girdi.

- Vali Kılıç, yeni yıla görevi başında giren polisleri ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile diğer görevliler yılbaşı tedbileri kapsamında sorumluluk alanlarındaki kontrol noktalarını ve polis merkezlerini ziyaret etti.



Yılbaşı önlemleri kapsamında trafik ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde trafik denetimi yapıldı.





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