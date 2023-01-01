Mengen'de ilk doğal gaz ateşi yakıldı

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BOLU (AA) - Bolu'un Mengen ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni düzenlendi.



TOKİ konutları mevkisinde gerçekleştirilen törende konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, ilçeye doğal gaz verilmesi sürecinin 2015 yılında başladığını anımsatarak, "Yaklaşık 7 senenin sonunda doğal gaza kavuştuğumuz için mutluyuz. Mengen'e hayırlı olsun." dedi.



Aksa Doğalgaz Bolu İşletme Müdürü Evren Tepelioğlu da Mengen'de çalışmaların devam edeceğini, bu yıl içinde çoğu noktaya doğal gazın ulaşacağını ifade etti.

Törende, gazın ilçeye getirilmesinde katkı sunanlara plaketleri verildi. Yapılan duaların ardından butona basılarak ilk doğal gaz ateşi yakıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, Aksa Doğalgaz yöneticileri ve vatandaşlar da törende yer aldı.



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