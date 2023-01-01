Güneşli havayı fırsat bilenler Abant'ta yoğunluk oluşturdu

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BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant, yeni yılın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.

Bir bölümü karla kaplı olan milli parkın girişi ile göl çevresinde ziyaretçiler nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.

Konaklamak ve günübirlik tatil için parka gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, göl manzarasına karşı hatıra fotoğrafı çektirdi.

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