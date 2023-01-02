Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 12,3 milyon araç geçti

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BOLU (AA) - İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 12 milyon 355 bin araç geçiş yaptı.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, tüneli günlük ortalama yaklaşık 34 bin araç kullandı.

Tünelin Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara yönünde bir yıl içinde 12 milyon 355 bin araç geçti.

- Tünelde kış tedbirleri alındı

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesiminde, kış hazırlıkları kapsamında güvenlik kameraları ile araçların bakım ve onarımları tamamlandı.

Bolu Dağı geçişinde aydınlatma ve sis uyarı sistemlerini kontrol eden ekipler, karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 5 bin ton tuz depoladı.

Bölgede 11 karla mücadele kamyonu, ikişer yükleyici, kar püskürtme aracı, pikap ve kamyon ile solüsyon serpme, kurtarıcı, çekici ve vinç hazır bekletiliyor.

Ağır kış şartları için hazırlıkların tamamlandığı güzergahta, 160 Karayolları personeli olası kar yağışında trafik akışının aksamaması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

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