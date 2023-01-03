Mudurnu'da din görevlileri AFAD gönüllüsü oldu

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde AFAD Gönüllüsü olan müftülük personeline sertifikaları verildi.
AFAD İl Müdürlüğü ile Mudurnu Müftülüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında 22 din görevlisi AFAD gönüllüsü oldu.
İlk olarak online eğitimleri tamamlayan müftülük personeline, daha sonra sahada eğitim verildi.
Yangın, ilk yardım ve çadır kurmayı kapsayan eğitimlerini başarıyla tamamlayan 22 din görevlisi, Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazandı.
AFAD gönüllüsü din görevlilerine kimlik kartları ve sertifikaları Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, Mudurnu Müftüsü Mustafa Yeşilorman'ın katıldığı törende verildi.