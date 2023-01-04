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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

AA

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

BOLU (AA) - "Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında gece hava sıcaklığı eksi 12 dereceye düştü.

Tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nda yetkililer, çevreye astıkları uyarı levhalarıyla tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.

Göl yüzeyinin buzla kaplanmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünen tabiat parkı dronla görüntülendi.

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