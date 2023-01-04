Bolu Emniyet Müdürü Aksoy ile İl Jandarma Komutanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BOLU (AA) - Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Aksoy, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" başlıklı fotoğrafına oy veren Aksoy, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafını seçti.

Aksoy, haber kategorisindeki tercihini ise Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı da AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledikten sonra oylama yaptı.

Saygılı, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" çere-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafını seçti.

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