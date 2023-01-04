Bolu'da "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi devam ediyor

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BOLU (AA) - Bolu'da hastalıkların erken teşhisi için başlatılan "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi kapsamında oluşturulan sağlık ekipleri Gerede'nin Samat köyünde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bolu Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesinin üçüncü etkinliği Gerede ilçesinde yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uzman doktorların katılımıyla hastalıkları erken teşhis etmek, köylere yerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla başlatılan "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesinin yarın Gerede Samat köyünde devam edeceği belirtildi.

Samat köyünde, kardiyoloji, nöroloji, genel cerrahi, ortopedi, enfeksiyon hastalıkları, göz, fizik tedavi, dahiliye, aile hekimi, kulak burun boğaz, iç hastalıkları gibi farklı branşlardan uzman doktorların muayene, tetkik ve tarama yapacağı kaydedildi.

Ayrıca köyde, mobil kanser tarama, evde sağlık, psikolog, diyetisyen, diş muayene ve tarama, sigara bırakma, aşı, MHRS randevu gibi birçok hizmetin de verileceği ifade edildi.









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