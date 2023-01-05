Bolu'da ağaçlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Nallıhan'dan Mudurnu yönüne giden M.K.Ç. idaresindeki 19 AJ 794 plakalı otomobil, Aynalıkaya mevkisinde yaklaşık 30 metre yükseklikten ağaçlık alana devrildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, yola çıkarak diğer sürücülerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.K.Ç. ile yanındaki M.Ç, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç ise vinç yardımıyla kurtarıldı.