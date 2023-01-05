Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğanay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BOLU (AA) - Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Doğanay, haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Doğanay, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi", spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir Gücü" ile haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarına oy verdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğanay, kaliteli fotoğraflardan oluşan seçki hazırladığı için Anadolu Ajansını tebrik etti.