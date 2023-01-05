Seben'de "arı kenesi"ne karşı ilaçlama çalışması yapıldı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere neden olan, halk arasında 'arı kenesi' olarak bilinen "varroa" parazitine karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliğince Seben'de gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Varroa parazitinin, bal arılarının hemolenfini emerek koloninin zayıflamasına, ileri aşamalarda ise diğer hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelmesine ve koloninin sönmesine kadar varabilecek sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Murat, "Bu zararlıyla mücadelede birliğimiz tarafından oksalik asit buharlaştırma yöntemi uygulanmaktadır." bilgisini paylaştı.



Murat, bu zararlıya karşı 3 yıldır birlik tarafından kovanda yavrunun olmadığı kış döneminde üreticilerin talepleri doğrultusunda mücadele faaliyetleri yürütüldüğünü aktararak, "Bolu genelinde ilaçlama faaliyetlerini yürüten birliğimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Koruyucu önlemlerle olası sonuçların her zaman bir adım önünde yer alırız. Üreten Bolu'muzun üreten üreticilerine kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.



Ziyarete, Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez de eşlik etti.



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