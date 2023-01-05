Bolu AFAD İl Müdürü Çavuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar oldu?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Cengiz Çavuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çavuş, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Çavuş, çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ile haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğraflarına oy verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.