Bolu AFAD İl Müdürü Çavuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BOLU (AA) - Bolu Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Cengiz Çavuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çavuş, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Çavuş, çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ile haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğraflarına oy verdi.