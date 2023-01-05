Bolu'da sağlık hizmeti vatandaşların ayağına gidiyor

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BOLU (AA) - Bolu'da hastalıkların erken teşhisi için başlatılan "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi kapsamında oluşturulan sağlık ekipleri, Gerede'nin Samat köyüne gitti.

Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin üçüncü etkinliği Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.

Köy camisinde kurulan "mini hastane"de, kardiyoloji, nöroloji, genel cerrahi, ortopedi, enfeksiyon hastalıkları, göz, fizik tedavi, dahiliye, aile hekimi, kulak burun boğaz, iç hastalıkları gibi farklı branşlardan uzman doktorlar köy sakinlerini muayene etti.

Ayrıca köyde, yaşayan vatandaşlara yönelik kanser tarama, sigara bırakma ve aşı çalışmaları da yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, proje kapsamında Göynük ve Mudurnu'da da etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Demirkol, "Burada muayene yaparken kanser taramalarında da bulunuyoruz. Koruyucu hekimliğin önemini vatandaşlarımıza bir kez daha anlatıyoruz." dedi.

Muhtar Metin Özcan da sağlık personeline teşekkür etti.

Köy sakini 70 yaşındaki Faik Bıyık ise verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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