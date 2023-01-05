Bolu'da Sıfır Atık Vizyonu ile Hayvansal Atıkların Yönetimi Çalıştayı düzenlendi

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BOLU (AA) - Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, "Sıfır Atık Projesi" başladığından bugüne kadar 34 milyon ton atığın geri kazandırıldığını bildirdi.

Bolu Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan atıkların olumsuz etkileri, bertaraf yöntemleri ve alınabilecek önlemlerin ele alındığı "Sıfır Atık Vizyonu ile Hayvansal Atıkların Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Paşaköy Mahallesi'ndeki kongre merkezinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle düzenlenen çalıştayda konuşan Akdeniz, Sıfır Atık Projesi'nin 2017 yılında hayata geçirildiğini anımsattı.

Projenin felsefesinin aslında israfı önlemek olduğunu vurgulayan Akdeniz, "Ama özüne indiğimiz zaman atık oluşturmamaktan başlıyor. Ya da minimize etmek, en az atık oluşturacak şekilde sistemlerimizi gözden geçirmek. Bu oluşan atıkların da tekrar geri kullanılmasını sağlamak..." dedi.

Akdeniz, proje kapsamına yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Belediye atıkları açısından baktığımızda 2021 yıl sonu itibarıyla yüzde 27,2, yaklaşık 9 milyon tona yakın atığı geri kazandırdık. Yine sanayi atıkları açısından baktığımızda yüzde 50'ye yakın geri kazanımımız var. Ama döngüsellik açısından değerlendirdiğimiz zaman biz bu atıkları yüzde 90'ın üzerinde geri kazandığımızda amacımıza ulaşmış olacağız. 2035 yılında belediye atıklarımızın yüzde 60'ını geri kazandırmayı planlıyoruz.

Sanayi atıklarımız şu anda yüzde 50 demiştik. Bunları da yüzde 70'lere, 80'lere götüreceğiz. Çünkü geri dönüşüm oranlarını önümüzdeki süreçte zorunlu hale getireceğiz. Ve atıklarımızı bir değer olarak, hammadde olarak sektörlerimizin kullanması yoluna açmış olacağız. Sıfır Atık Projesi başladığından bugüne kadar 34 milyon ton atık geri kazandırıldı. Bunun 20 milyonu kağıt, karton görünüyor. Bunu hesapladığınızda da yaklaşık 350 milyon ağacı 5 yıl içinde kurtarmış oluyoruz."

- "Dünyadaki kaynaklar sınırsız değil"

Bolu Valisi Erkan Kılıç da insanoğlunun doğayla barışık olmadığı müddetçe bu dünyada güzel ve sağlıklı şekilde yaşamasının mümkün olmadığına dikkati çekti.

İnsanoğlunun devamlı üretime yöneldiğine işaret eden Kılıç, "Üret-kullan-at mantığını benimsedik ama dünyadaki kaynaklar da sınırsız değil. Kaynakları biz çok aşırı şekilde kullandık. İsraf zaten aldı başını gidiyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi çok güzel bir proje. Artık bütün dünya tarafından incelenmeye ve bununla ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı." dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli kurum, bakanlık ve üniversitelerden gelen yetkililer sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.





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