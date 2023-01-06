Bolu'da hastane odalarını lise öğrencileri dekore etti

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BOLU (AA) - Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni açılan birimler ile hemşire odalarının dekorasyonu lise öğrencileri tarafından yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılacak olan servisin 24 odasını, hemşire tedavi alanları ve hemşire tedavi bankosunun üretimini ve montajını yaptığı bildirildi.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni açılacak servisin odaları ve hemşire tedavi alanlarının tefrişatları ile hemşire çalışma bankosunun üretimi ve montajı İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencilerimiz tarafından üretilerek montajları yapıldı." ifadesi kullanıldı.





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