Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Karabük-Gerede yolundan Gerede yönüne giden Halil İbrahim U. idaresindeki 39 LL 800 plakalı otomobil, Çayörengüney köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazadan araç sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobildeki Ferhat K, Murat K. ve Yasin U. yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.