Bolu'da huzurevi sakinleri yetim çocuklar için atkı, bere ve eldiven örüyor

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BOLU (AA) - Bolu'da huzurevinde yaşayan kadınlar, Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları Teşkilatının takibinde bulunan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için atkı, bere ve eldiven örüyor.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları Teşkilatı tarafından hazırlanan proje kapsamında İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'nde kalan kadınlar ziyaret edilerek örgü etkinliği başlatıldı.

Etkinlikte, huzurevinden faydalanan kadınlar ile Kızılay görevlileri ebeveyn kaybı yaşamış çocukları için örgü ördü.

"Anneanneden toruna" sloganı ile başlatılan etkinlikte örülen atkı, bere ve eldivenlerin ilerleyen günlerde Kızılay Yetim Programı kapsamında takibi yapılan çocuklara dağıtılacağı öğrenildi.





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