BOLU (AA) - Bolu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, Belediye İş Sendikası ile yaptıkları görüşmeler sonrasında belediye çalışanlarının maaş zamlarının belirlendiğini söyledi.

Bolu Belediyesinin personel şirketi olan Bolu'yu Seviyorum bünyesinde çalışanlarla ilgili güzel bir mutabakata vardıklarını aktaran Özcan, "Türkiye'deki en iyi sözleşme olacak diye benim iddiam var. 2023 yılının totali için yüzde 104,6 yani yüzde 105 civarında bir zam gerçekleştirdik çalışanlarımıza. Bu ortalama zam. Yine 2024'ün ocak ayında açıklanacak enflasyon, yani memur maaşının 5 puan üstünde artış yapacağız. Yine 2024'ün temmuz ayında yine enflasyon artı 5 puanlık zam yapacağız. Yani bundan sonra hiçbir şekilde işçimizi ezdirmeyeceğiz." diye konuştu.

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