Bolu'da emniyet yetkilileri basın mensuplarını bilgilendirdi

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BOLU (AA) - Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına yönelik bilgilendirme eğitimi verildi.

Basın mensuplarının mesleki gelişimini sağlamak ve yaşanan olayları haberleştirirken hem kendi güvenlikleri hem de bölgede görev icra eden kolluk kuvvetleri ile diğer personelin işlerinin engellenmemesi adına sahada davranış şekillerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda verilen eğitimde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Eğitimin sonunda, programa katılan basın mensupları tarafından İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a, Terörle Mücadele Şube Müdürü Serkan Demir'e, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Ali Akdemir'e, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü komiseri Filiz Ceyhan'a ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Koray Demirel'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Program, basın mensuplarının İl Emniyet Müdürü Aksoy ile toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

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