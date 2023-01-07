Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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BOLU (AA) - Bolu'da düzenlenen operasyonda evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eve düzenlenen bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu E. E. ve E. M. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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