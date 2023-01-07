Bolu'daki Guz Deresi Kanyonu doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

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BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'nun Seben ilçesindeki 12 kilometre uzunluğundaki Guz Deresi Kanyonu, oluşturulan 3 kilometrelik yürüyüş yoluyla ekoturizme kazandırılacak.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, tarihi 3 bin 200 yıl öncesine dayanan Solaklar Kayaevleri mevkisindeki kanyonun, turistik amaçlı ziyaret edilebilmesi için Kasım 2021'de çalışma başlatıldı.

Seben Kaymakamlığı, Belediye ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan keşif yürüyüşü sonrası kanyonun 3 kilometrelik bölümü ekoturizm güzergahı olarak belirlendi.

Etüt çalışmaları ve proje çizimlerinin ardından kanyonun 3 kilometrelik kısmında yürüyüş yolu oluşturuldu.

Kış mevsimi nedeniyle ara verilen çalışmaların, bu yıl kanyonun üzerine yapılacak seyir terasıyla tamamlanması planlanıyor.

Bölgenin konumu, barındırdığı tarihi ve kültürel güzelliklerle doğa tutkunlarının yeni rotası olması bekleniyor.

- "Seben turizmden hak ettiği payı alacak"

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, Abant ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı sayesinde her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Bolu'da Seben ilçesinin de yapılan çalışmalarla turizmden hak ettiği payı alacağını söyledi.

İlçede, Seben Gölü, Solaklar Kayaevleri, 333 odalı Muslar Kayaevleri, Kınıkçı Kanyonu, Çeltikdere Kilisesi, Hoçaş Fosil Ormanı gibi birbirinden güzel yerlerin bulunduğunu dile getiren Kavak, Guz Deresi Kanyonu'nun önemli turizm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Kavak, kanyonun turizme kazandırılması için 2021 yılında başlayan çalışmaların sonuna gelindiğini aktararak, "Kanyon toplam 12 kilometre uzunluğunda ve 6'da 3 zorluk seviyesinde. Kanyon, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bolu'daki ilk ekoturizm güzergahı ilan edildi. Şu anda projenin yüzde 75'lik kısmı olan yürüyüş yolları, teras ve köprüler tamamlandı. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında Bolu'da ilk ekoturizm güzergahının açılışını buradaki turizm tesisimizle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Seben'in, Bolu için önemli bir turizm destinasyonu olduğuna değinen Kavak, şöyle devam etti:

"Seben dediğimizde aklımıza ilk gelen turizm ve tarımdır. Turizmde bizler büyük bir envantere sahibiz. Batı Karadeniz'in en büyük gölüne sahibiz. Solaklar Kayaevleri, 333 odalı Muslar Kayaevleri, Kınıkçı Kanyonu var. Erken dönem Bitinya Krallığı'ndan kalma kilisemiz var. Hoçaş köyümüzde Türkiye'deki ilk ve tek fosil ormanı var. Bolu, Yedigöller, Gölcük, Abant'ın yanında Seben Gölü, Guz Deresi Kanyonu ile turistlerin ilgisini çeken bir yer olacak."

Kavak, çalışmaların henüz tamamlanmamasına rağmen ziyaretçilerin bölgeye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

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