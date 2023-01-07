Bolu'da tırın gizli bölmesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı

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BOLU (AA) - Bolu'da bir tırın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırda düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otoyoldaki uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, dorseye yapılan gizli bölmede 24 Afganistan uyruklu göçmen bulundu.

Yabancı uyrukluların üst ve eşya aramalarında, 369,81 gram Afgan macunu ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan yabancı uyruklu V.S. ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle B.C. ve A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. göçmen kaçakçılığı suçundan, V.S. de uyuşturucu madde bulundurma suçundan tutuklandı. Şüpheli B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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