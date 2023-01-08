Mudurnu'da baca yangını hasara neden oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde müstakil evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaygana Mahallesi 2. Çiftlik Sokak'ta Mürvet G'ye ait müstakil evin bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.