Bolu'da jandarma geçen yıl suçlulara göz açtırmadı

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BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl düzenledikleri operasyonlarla suç ve suçluları engelledi.



Valilikten alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2022'de 512 olaya müdahale edildi, 661 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele suçları kapsamında 6 bin 550 gram kubar esrar, 1328 uyarıcı hap, 1272 gram toz esrar, 474 kök kenevir bitkisi, 288 uyuşturucu hap, 86 gram skunk, 85 gram metamfetamin, 60 gram reçine esrar, 49 gram skunk, 42 gram eroin, 32 gram kenevir tohumu, 30 gram morfin, 30 gram kratom, 17 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 LSD, 2 gram kokain ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Kaçakçılık suçları kapsamında 79 bin 519 paket kaçak sigara, 4 bin 285 kaçak puro, 811 kaçak elektronik sigara, 43 bin 880 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 84 bin 300 kaçak elektronik sigara likiti, 1000 ısıtılmış tütün mamülü, 1 kilo 704 gram kaçak nargile tütünü, 2 kilo 745 gram kaçak sarmalık tütün, 2 kilo 169 gram kaçak pipo tütünü, 300 litre kaçak alkol/alkollü içecek, 25 kaçak cep telefonu ve 2 tabanca yakalandı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları kapsamında 74 olaya müdahale etti. Bu kapsamda 6 insan kaçakçılığı organizatörü ile birlikte 107 Suriye, 10 Afganistan, 4 Irak ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 123 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

- 134 faili meçhul asayiş olayına müdahale edildi



Kültür ve tabiat varlığı suçları kapsamında ise 429 sikke, 207 eski eser, 7 dedektör ve 61 kaçak kazı malzemesine el konuldu.

Organize suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu organize şekilde işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Bolu, Ankara ve İstanbul'da 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda biri kamu personeli 12 şüpheli yakalandı, zanlılardan 5'i tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) de geçen yıl 134 faili meçhul asayiş olayına müdahale etti, bunlardan 102'sinin faillerini yakaladı.



Aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları kapsamında 83 olaya müdahale edildi, 112 kişi koruyucu/önleyici tedbir kararıyla koruma altına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2022'de 8 FETÖ, 2 PKK/KCK, 1 DHKP/C, 1 DEAŞ olmak üzere toplam 12 terör kaynaklı soruşturma yapıldı, hakkında yasal işlem yapılan 32 kişiden 5'i tutuklandı.

Trafik uygulamaları kapsamında motosiklet, emniyet kemeri, servis aracı, yük taşımacılığı ve alkol denetimleri başta olmak üzere 25 bin 446 denetim faaliyeti icra edildi.



Uygulamalarda 585'i okul servis aracı olmak üzere toplam 481 bin 590 araç ve şahıs kontrol edildi. 16'sı okul servis aracı olmak üzere toplam 20 bin 881 araca idari para cezası uygulandı, 4 bin 25 araç trafikten men edildi.

Ekipler trafik kazalarına da müdahale etti.



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