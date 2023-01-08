Bolu'da bir camide çıkan yangın söndürüldü

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köy camisinde çıkan yangında hasar oluştu.

Gökören köyünde bulunan ahşap camide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinleri Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camide çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında camide büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.









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