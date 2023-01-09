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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA

Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 1300 metre rakımda yer alan milli parkta, son bir haftadır hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşüyor.

Gece sıcaklığın eksi 10 derece ölçüldüğü Abant Gölü Milli Park'ında bulunan gölün yüzeyinin büyük kısmı buz tuttu.

Buz tutan gölün yüzeyine çıkılmaması konusunda uyarı levhalarının yer aldığı milli parkta, Doğa, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri de aynı yönde ikazda bulunuyor.

Milli parka günübirlik ve konaklamak için gelen yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, şambrel, poşet ve kızaklarla kayarak, piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

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