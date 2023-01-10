Bolu emniyeti geçen yıl uyuşturucu operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmadı

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BOLU (AA) - Bolu İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 426 şüpheliden 45'i tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022'de kent genelinde 258 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 426 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 45'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda, 75 kilo 493 gram esrar, 237 kilo 780 gram skunk, 718 gram eroin, 1 kilo 335 gram bonzai, 1 kilo 880 gram metamfetamin, 38 bin 334 captagon hap, 2 bin 935 ecstasy hap ve 359 kilo narkotik madde ele geçirildi.

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