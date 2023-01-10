Bolu Valisi Kılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazetecilere Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç mesajında, gazetecilerin, kamuoyunu bilgilendirmek, toplumu aydınlatmak, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasında ve bilinçlenmesinde kamu hizmeti sunmak gibi önemli bir misyonu üstlendiğini belirtti.

Her geçen gün gelişen ve yenilenen teknolojiyle bilgiye ulaşma yöntemlerinin çeşitlendiğine ve hız kazandığına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:



"Bu gelişmelerin ışığında yazılı ve görsel basın başta olmak üzere sosyal medya gibi mecralarda doğru bilgiye güvenilir kaynaktan ulaşma noktasında basın mensuplarının sorumluluğu da artmıştır. Bu mesleği büyük bir özveri ve fedakarlıkla icra etmekte olan değerli basın mensuplarımız, ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları eksiksiz, doğru, tarafsız ve insan onuruna saygılı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırırken kamu vicdanının sesi, vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğünün de en önemli vasıtası olmaktadırlar."​​​​​​​

Vali Kılıç, vatandaşların doğru habere doğru zamanda ulaşması için zor şartlar altında görev yapan gazetecilerin hizmet ve gayretlerinin bütün takdirlerin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerimle Bolulu hemşehrilerimize sunmuş oldukları önemli hizmetlerden dolayı ilimiz basınının güzide temsilcileri başta olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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