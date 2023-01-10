Bolu'da aile içi şiddetin önlenmesine yönelik proje hazırlandı

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BOLU (AA) - Bolu'da kadına yönelik şiddetle mücadele ve aile birliğinin korunması amacıyla "Kadın ve Aile Destek Birimi" projesi hayata geçirildi.

Bolu Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek, şiddet vakası yaşanmadan müdahale edebilmek, halkın bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında Aile ve Sosyal Destek Personeli (ASDEP) tarafından şiddet ve aile danışmanlığı konularında rehberlik yapılacak, köy ve mahalle muhtarları, imamlar ve köy öğretmenleriyle hane ziyaretleri gerçekleştirilerek aile içi şiddet yaşanabilecek aileler belirlenecek, il genelinde evlilik ve aile hayatı eğitimleri ile boşanma süreci danışmanlığı yapılacak.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve muhtarlardan oluşan ekipler aile içi şiddet vakalarının yoğun olduğu mahallelerde çalışma yapacak.

Belediye, Müftülük ve muhtarlıklara evlilik başvurusuyla gelen tüm çiftlere evlilik öncesi eğitim konularında detaylı bilgiler verilecek.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, projenin imza töreninde, aile birliğinin öneminden bahsetti.

Aile içi şiddetin çoğu zaman hane içinde kaldığını ve şiddet gören kadınların hiç kimseye dertlerini anlatamadıklarını ifade eden Kılıç, projeyle köy muhtarları, imamlar ve köy öğretmenleri aracılığıyla içinde huzursuzluk olan hanelerin şiddet yaşanmadan tespit edileceğini kaydetti.

Aile içi huzursuzlukların tespit edildiği hanelerde yaşayan kişilerin uzman psikolog ve yetkili birimlerce bilgilendirilerek eğitimler verileceğini anlatan Kılıç, şiddet yaşanmadan müdahale edilecek aile yapısında boşanmaların da önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Daha sonra, Bolu Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Müftülük arasında protokol imzalandı.

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