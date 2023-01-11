Dörtdivan'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Köroğlu Caddesi'nde Yasin A'ya ait nalbur dükkanında gece saatlerinde bacadan kaynaklı yangın çıktı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.



Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

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