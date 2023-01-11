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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor, ikinci yarıya Manisa FK galibiyetiyle iyi başlangıç yapmak istiyor

AA

Boluspor, ikinci yarıya Manisa FK galibiyetiyle iyi başlangıç yapmak istiyor

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, konuk edecekleri Manisa FK'yi yenip ligin 2. yarısına iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

İkinci yarının ilk karşılaşmasını 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Manisa FK ile oynayacak kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör Karafırtınalar, ligi düşündükleri yerde bitirdiklerini, ilk yarı için hedeflerini tutturduklarını, ikinci yarıda bunun devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İyi hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Karafırtınalar, "Hazırlık maçları da iyi oldu. Çocuklar elinden geldiği kadar gayret gösterdiler. Bunu daha önce de gösteriyorlardı zaten." dedi.

Teknik adam, Manisa FK ile içeride zor bir maç oynayacaklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazanırsak şu anda 8'inci gibi görünüyoruz ama 7'nin içerisindeyiz üçlü averaja baktığımızda. En yakın rakibimiz o görünüyor. Onunla aramızdaki puan farkını 5'e çıkaracağız. Rakibimizin de haftaya bay olduğunu düşünürsek çok önemli. Çok önemli maça çıkıyoruz. Oyuncularımla da az önce onu konuştum. Manisaspor maçını kazanıp lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz."

Transfer çalışmalarına da değinen Karafırtınalar, "Kaleci transferi mutlaka yapılacak. Genç stoper, 2002-2003'lü olursa tercihimiz o yönde olacak. Yeni gelen oyuncular, kendilerini kanıtlamış iyi oyuncular. Daha önce bu ligde oynamış Dino ve Sefa'dan bahsediyorum. Alex, bu lige ilk defa geliyor. Performansını hep beraber göreceğiz. Takımında ilk haftadan performansı var, ilk haftadan onları düşünmüyoruz ama ilerleyen haftalarda oyuna alabiliriz. Katkı verecekleri kesin. İnşallah düşündüğümüz gibi olur." diye konuştu.

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