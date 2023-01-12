Bolu'da eli koltuk menteşesine sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da eli koltuk menteşesine sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde bir apartmanda ikamet eden Aynur S'nin eli koltuk menteşesine sıkıştı.

Çabalarına rağmen elini sıkıştığı yerden çıkaramayan Aynur S, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, menteşeyi alet yardımıyla keserek kadının elini sıkıştığı yerden kurtardı.

Aynur S, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.