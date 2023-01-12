Bolu'daki hastanede ara tatilde sünnet şöleni düzenlenecek

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BOLU (AA) - Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Sünnet Polikliniğinde "Ara Tatilde Sünnet Şöleni" etkinliği düzenlenecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okulların ara tatile girmesiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesindeki sünnet polikliniğinin ek olarak hizmete açılarak sünnet şöleni yapılacağı duyuruldu.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyenlerin, yarından itibaren polikliniğe başvurarak işlemlerini başlatabileceği belirtildi.

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