Bolu'da toplu ulaşım ücretlerine zam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da toplu ulaşım ücretlerine zam

AA

Bolu'da toplu ulaşım ücretlerine zam

BOLU (AA) - Bolu'da, özel halk otobüsleri ücretlerine zam yapıldı.

Bolu Belediye Meclisi ocak ayı ikinci birleşiminde, özel halk otobüslerinin bazı hatlarında biniş ücretlerine zam yapılması teklifi görüşüldü.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine yapılan oylamada, şehir içinde 7 lira olan tam bilet 9,5 liraya, 5 lira olan indirimli bilet (öğrenci) ise 7 liraya çıktı.

Ayrıca Abant Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı hatlarında hizmet veren özel halk otobüsü ücretlerinde de artış yapıldı.

Buna göre, Abant Milli Parkı için 28 lira olan tam bilet ücreti 38 liraya çıkarken, indirimli bilet ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

Gölcük Tabiat Parkı için 14 lira olan tam bilet 19 liraya, 10 lira olan indirimli bilet ise 14 liraya çıktı.

Yeni ücret tarifesinin ilerleyen günlerde uygulanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'daki hastanede ara tatilde sünnet şöleni düzenlenecek
YEREL HABERLER Bolu'daki hastanede ara tatilde sünnet şöleni ...
Bolu'da eli koltuk menteşesine sıkışan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bolu'da eli koltuk menteşesine sıkışan kadını itfaiye ...
Göynük'te kullanılmayan ahşap ev yandı
YEREL HABERLER Göynük'te kullanılmayan ahşap ev yandı
Boluspor, ikinci yarıya Manisa FK galibiyetiyle iyi başlangıç yapmak istiyor
YEREL HABERLER Boluspor, ikinci yarıya Manisa FK galibiyetiyle iyi ...
Dörtdivan'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Dörtdivan'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Bolu'da madde bağımlılığıyla etkin mücadele için "Eğiticinin Eğitimi" projesi başlatıldı
YEREL HABERLER Bolu'da madde bağımlılığıyla etkin mücadele için ...
(Görüntülü) BOLU&#039;DA ZEHİRLENMELERİN OLDUĞU YUVA KÖYÜ&#039;NDE ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU'DA ZEHİRLENMELERİN OLDUĞU YUVA ...
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin 4 kişi hakkında soruşturma izni
YEREL HABERLER Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin 4 kişi hakkında ...
(Görüntülü) ACİL HASTALARA BAĞIŞLANAN KIYAFETLER VERİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ACİL HASTALARA BAĞIŞLANAN KIYAFETLER ...
Acil hastalara bağışlanan kıyafetler veriliyor
YEREL HABERLER Acil hastalara bağışlanan kıyafetler veriliyor
Bolu'da içme suyundan ölüme "koli basili" enfeksiyonunun neden olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Bolu'da içme suyundan ölüme "koli basili" ...
Yuva köyünde sudan zehirlenerek ölen kişinin kanında arsenik çıktı (2)
YEREL HABERLER Yuva köyünde sudan zehirlenerek ölen kişinin kanında ...
(Görüntülü) YUVA KÖYÜNDE SUDAN ZEHİRLENEREK ÖLEN KİŞİNİN KANINDA ARSENİK ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YUVA KÖYÜNDE SUDAN ZEHİRLENEREK ÖLEN ...
Yuva köyünde sudan zehirlenerek ölen kişinin kanında arsenik çıktı
YEREL HABERLER Yuva köyünde sudan zehirlenerek ölen kişinin kanında ...
Bolu'da aile içi şiddetin önlenmesine yönelik proje hazırlandı
YEREL HABERLER Bolu'da aile içi şiddetin önlenmesine yönelik proje ...
Bolu'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı ...
Dayısını öldüren sanığın cezası, itiraz üzerine yeniden yargılandığı davada arttı
YEREL HABERLER Dayısını öldüren sanığın cezası, itiraz üzerine ...
Bolu Valisi Kılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Bolu Valisi Kılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Bolu emniyeti geçen yıl uyuşturucu operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Bolu emniyeti geçen yıl uyuşturucu operasyonlarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.