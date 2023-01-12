Bolu'da gazetecilere acil afet ve ilk yardım eğitimi verilecek

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BOLU (AA) - Bolu'da görev yapan gazetecilere acil afet ve temel ilk yardım eğitimi verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile kentteki gazeteciler arasında "Acil Afet ve Temel İlk Yardım Eğitimi" protokolü hazırlandı.

Hükümet Konağı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Erkan Kılıç, protokol kapsamında kentte görev yapan gazetecilere ilk yardım eğitimiyle beraber aynı zamanda afet durumunda hem kendilerini koruma hem de afete maruz kalan kişilere yardımcı olma konusunda eğitim verileceğini bildirdi.

İlk yardım eğitiminin aslında bütün vatandaşların alması gereken bir eğitim olduğunu aktaran Kılıç, "Bu da son derece önemli. Gazeteciler, yangın, yaralanma, zehirlenme gibi bir sürü farklı olaylarla karşılaşıyor. Bu tip durumda 'çevremize, kendimize nasıl yardımcı olabiliriz?' noktasında bu protokol çok faydalı olacaktır." dedi.

Kılıç, Bolu'nun afet riski bulunan bir il olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Burada çalışan gazetecilerin, ajans temsilcilerinin kendilerini afetten korumaları, aynı zamanda çevresine, diğer arkadaşlarına ve vatandaşlara afet anında yardımcı olmaları da son derece önemli. Bu konuda onlara da bizim arkadaşlarımız tarafından AFAD İl Müdürlüğü görevlileri tarafından bir eğitim verilecek. Çok faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyorum."

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş da protokol kapsamında kurumlarının yapacağı eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Kılıç, İl Sağlık Müdürü Demirkol, AFAD İl Müdürü Çavuş ile Bolu'daki basın kuruluşlarının temsilcileri tarafından imzalandı.

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