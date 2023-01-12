Yoğun bakım ünitelerinin hava kalitesi BAİBÜ'nün sensör tabanlı sistemiyle ölçülecek

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BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince (BAİBÜ) yoğun bakım ünitelerindeki hastaların korunması amacıyla iç ortam hava kalitesini belirlemeye dönük tasarlanan "sensör tabanlı sistem", sağlığa elverişsiz durumlarda anında personeli bilgilendirecek.

BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, sistem, Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BETUM), proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Dr. Sanaz Lakestani, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Milli, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Abdullah Demirhan ve Doç. Dr. İsa Yıldız tarafından geliştirildi.

Hastanelerde hastaların korunması için iç ortam hava kalitesini belirlemeye dönük tasarlanan sistem, önemli parametreleri anlık olarak tespit ederek sağlığa elverişsiz durumları anında GSM üzerinden ilgili personele ve yöneticilere bildirecek.

- "Potansiyel risklerin önüne geçilebilecek"

Sensörler arasındaki kablosuz haberleşme sistemi sayesinde yoğun bakım üniteleri gibi kritik öneme sahip ortamlarda oluşabilecek potansiyel risklerin önüne geçilebilecek.

Dünyada iç ortam hava kalite parametrelerinin izlenmesi için kullanılan sensör tabanlı sistemler genelde aynı anda en fazla 3 ila 4 faktörü ölçebiliyorken, BAİBÜ'de geliştirilen sistem aynı anda ışık, sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit ve benzeri 9 parametreyi ölçen ilk ve tek sistem oldu.

Sistem sayesinde ölçülen parametreler sonucunda fazla enerji kullanımı ve sarf giderlerinin önüne geçilmesi, hastanelerde sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Sensörlerden elde edilen verilerin görselleştirme yazılım araçları kullanılarak diğer araştırmacılarca yorumlanabilmeleri de kolaylaştırıldı. Ayrıca, oluşturulan veri setinin dünya çapında tüm araştırmacılar tarafından kullanılmasını sağlamak için internet ortamında paylaşılması sağlandı.

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