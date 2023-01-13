Bolu'da çalıntı otomobille kaza yapan 2 kişi otobüs terminalinde yakalandı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çaldıkları otomobil kaçarken kaza yaptıktan sonra kaçan 2 şüpheli otobüs terminalinde gözaltına alındı.

Yeniceşeyhler köyünde 5 Ocak'ta gelen trafik kazası ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş otomobil ile karşılaştı.

Kaza yapan aracın çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin, Taşkesti beldesindeki bir giyim mağazasından hırsızlık olayında kullanıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, çalıntı otomobille kaza yaptıktan sonra çaldıkları eşyalarla kaçan S.Y. (18) ile Y.T'yi (17) Mudurnu otobüs terminalinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesine sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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