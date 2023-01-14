Bolu'dan kutsal topraklara gidecek umre kafilesi bilgilendirildi

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BOLU (AA) - Bolu Müftülüğü tarafından umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 228 vatandaşa bilgilendirme semineri düzenlendi.

Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, umre yolculuğuna çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık, ana hatlarıyla umre ibadeti, ibadet bilinci ve umre ziyareti, umre ibadetinin bir gereği olarak bir arada yaşama bilinci, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri, umrenin hikmetleri, umredeki sembollerin anlamı ve kadınlara özgü konular hakkında bilgi verildi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, "Umreye bedenen, zihnen, fikren ve aklen hazırlıklı olmanız gerekir. Oralarda ibadetlerinizi Allah'ın emrettiği şekilde, samimi ve kalpten gelerek yapın. Mübarek beldelerde dedikodu, gıybet ve boş sohbet yaparak değil, bol bol Kur'an okuyarak, gönlünüzü Allah'a açarak ibadet edin. Vaktinizi boşa harcamayın. Her dakikanızı dolu dolu yaşayın. Kısacası 'Belki bir daha gelmek nasip olmaz.' diyerek günlerinizi çok iyi değerlendirin." ifadelerini kullandı.

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