Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Mehmet Ali Akkor

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 86 Mehmet Zahit Çınar), Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90 Ercan Yazıcı), İbrahima Balde (Dk. 46 Dino), Burak Asan (Dk. 9 Sefa Kınalı), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 46 Ngandu), Posmac

Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik, Marvin Gakpa, Batuhan Kör (Dk. 55 Edgar Prib), Demba Diallo, Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, David Domgjonas, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 70 Mehmet Uysal), Çağrı Giritlioğlu (Dk. 70 Alioune Ba), Adem Büyük

Gol: Dk. 45 Posmac, Dk. 51 Bregu, Dk. 54 Dino (Dyorex Boluspor), Dk. 32 Marvin Gakpa (Penaltı), (Manisa Futbol Kulübü)

Sarı kart: Dk. 25 Onur Ulaş, Dk. 89 Tugay Kaçar (Dyorex Boluspor), Dk. 57 Çağrı Giritlioğlu (Manisa Futbol Kulübü)

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Dyorex Boluspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübünü, 3-1 yendi.





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